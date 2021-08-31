Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan savaşı sürüyor! Paramızı ödeyin hiç kıvırmayın / 31.08.21

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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile aralarında anlaşmazlık olan Oğulcan Çağlayan transferi sürecinde sarı-kırmızılıların kendilerine adeta bir Sevr Antlaşması sunduklarını ifade etti. Kıran, ayrıca daha önce Galatasaray Başkanı Elmas'ın telefonlarına cevap vermediğini, daha sonra Elmas'ın dönüş sağladığında kendisinin telefonlarını açmadığını belirterek, Başkan Elmas'ın özür mesajları attığını da sözlerine ekledi.