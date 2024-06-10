Gelecek sezon da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı logosuna eklemek isteyen Galatasarayda transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar her geçen gün daha da genişleyen operasyonun sonunda lige hazır olmak ve kadrosunu en hızlı şekilde tamamlamak amacında. Bunun içinde hummalı bir çalışma söz konusu. Yönetim elinden geleni yaparak Kemerburgazda coşku yaratacak ve sezonu zirvede tamamlamalarına yardımcı olacak isimleri getirmeyi hedefliyor. O isimlerden biri de Romada oynuyor ve görüşmeler başladı. Detaylar haberimizde alıyor.