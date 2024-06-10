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Galatasaray Roma'nın yıldızı için harekete geçti! Görüşmeler başladı... Gelmek istediğini söyledi / 10.06.24

Galatasaray Roma'nın yıldızı için harekete geçti! Görüşmeler başladı... Gelmek istediğini söyledi / 10.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Galatasaray Roma'nın yıldızı için harekete geçti! Görüşmeler başladı... Gelmek istediğini söyledi / 10.06.24

Takvim 02:40
02

İşgalci İsrail Nusayrat Kampı'na saldırdı: 4 rehine için 210 Filistinli öldü! Dışişleri Bakanlığından BMGK'ya çağrı / 10.06.24

Takvim 05:07
03

Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 euro destek! Bakan açıkladı talep yoğun! Nasıl ve nereden başvurulur?

Takvim 03:13
04

TBMM gündemi bu hafta yoğun! 9. Yargı Paketi Meclis başkanlığına sunulacak / 10.06.24

Takvim 04:01
05

Kassam Tugayları’nın videosu ile tanınıyordu! İsrailli esir Noa Argamani anlattı: Soykırım ordusu rehin tutulduğumuz evi bombaladı / 10.06.24

Takvim 03:21
06

Kamuda tasarrufta yapay zekalı takip! 12 ay içinde devreye alınacak! TÜBİTAK çalışıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu

Takvim 04:06
07

Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak / 10.06.24

Takvim 07:48
08

Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı'nda gençlerle bir araya geldi / 10.06.24

Takvim 07:12
09

Soykırım kabinesinden peş peşe istifalar: Önce Gantz sonra Eisenkot | Netanyahu'yu yerden yere vurdu / 10.06.24

Takvim 07:20
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