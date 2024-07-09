Gelecek sezon tam 4 kulvarda mücadele edecek olan Galatasarayda transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar forvet mevkisinde eksiğini giderirken Teknik Direktör Okan Buruk, orta saha ve sağ bek konusunda bir an önce takviyelerin yapılmasını istemişti. Kolları sıvayan ve birçok oyuncuyla görüşmelerini yoğunlaştıran Cimbomda gündeme Aaron Wan-Bissaka ve Guela Doue gelmişti ancak istenen sonuç alınamadı. İki yıldızı kadrosuna katma konusunda problemler yaşayan Aslan, flaş bir ismi listesine ekledi ve kulübüne teklif yaptı. İşte detaylar...