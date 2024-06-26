Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasarayda birçok oyuncuyla temaslar yoğunlaştı. Forvet hattına Michy Batshuayi hamlesini gerçekleştirmek üzere olan ve günleri sayan Cimbomda sıra sağ beke geldi. Birçok ismin yer aldığı listedeki yıldızlardan biri de şu an Almanyada düzenlenen EURO 2024te bulunuyor. Görüşmeler başladı. Bonservisi elinde olan sağ bekle turnuva sonrasında imzalar atılabilir. Diğer alternatifler de değerlendiriliyor. Son karar Teknik Direktör Okan Burukta olacak. İşte detaylar...