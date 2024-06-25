Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle mücadele vermek için çalışmalarına devam eden Galatasaray, 4 kulvarda kadrosunu yeterli sayıda ve kalitede tutmayı arzu ediyor. Yedek kulübesindeki oyuncuların da katkı vermesi hesaplanan yeni oluşumda çok sayıda ayrılık ve takviye gerçekleşecek. Çok sayıda yıldız listede yer alıyor ve görüşmeler giderek sıklaşıyor. İstenen futbolculardan biri hakkında çıkan karar sonrasında gözler yönetime çevrildi. Daha önce istenen orta saha için artık resmi teklif yapılması bekleniyor. İşte detaylar...