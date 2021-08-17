Galatasaray'da Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası sonrası büyük şok! Marcao kaç maç ceza alacak? / 17.08.21

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Galatasaray Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Giresunspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılırkeni maçın önüne Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası geçti. Geçtiğimiz sezon hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile tartışan Brezilyalı isim bu kez saha ortasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa atıp yumrukladı. Olay sonrası Marcao kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşma sonrası olayı yorumlayan usta spor yazarı Ahmet Çakar ise Marcao için "Hemen ülkesine gönderilmeli" dedi. Peki Marcao'ya ne ceza verilecek? Talimatlar ne diyor? Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayı neden oldu?