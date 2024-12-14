Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, liderlik koltuğunda 6 puanlık avantajla yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Liginde ise namağlup takımlar arasında bulunarak kalan son 2 maçta üst tura direkt olarak katılma hakkını büyük ölçüde elinde bulunduruyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonu iki kulvarda da mutlu sona ulaşabilmek adına ara transfer dönemine büyük önem veriyor. Takımda gözden çıkarılan isimlerden birinin yerine hamle yapılacak. Gündemde sürpriz bir futbolcu var. İşte detaylar...