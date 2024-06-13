Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Galatasarayda hareketli saatler yaşanıyor. Transfer için dört koldan adeta taarruza geçen yönetim ve teknik heyet pek çok isimle görüşmelerine devam ediyor. Bir yandan gelecek oyuncular konusunda hazırlık yapılırken diğer taraftan da gidecek isimler için gelecek öneriler bekleniyor. Kulüpten ayrılması beklenen futbolculardan biri için ilk teklif belli oldu. Eğer anlaşma sağlanırsa hem kasa dolacak hem de kontenjan konusunda bir nebze de olsa rahatlık yaşanacak. İşte detaylar...