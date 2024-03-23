Son dakika haberleri... Kraliyet Ailesi’nin en ilgi çeken isimlerinin başında gelen Galler Prensesi Kate Middleton 28 Aralık gecesi ortalıktan kaybolmuştu. Aylardır kendisi hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamazken, Kraliyetin her şey yolunda amacıyla servis ettiği, Middletonın çocuklarıyla birlikte gösteren fotoğraf, uluslararası ajanslar tarafından apar topar yayından kaldırılmıştı. Hatta Katein öldüğü ve yerine dublörünün geçtiği, felç geçirdiği, Williamdan şiddet gördüğü için yüzünün kötü durumda olduğu ve estetik operasyonlarını saklamak için yüzünü göstermediğine ilişkin sayısız komplo teorisi ortaya atıldı. Teoriler gün geçtikte artmaya devam ederken aylardır kayıp olan Kate Middleton çektiği video ile ortaya çıktı. Peki Kate Middleton videoda ne dedi? Bunca zaman neredeydi? İşte detaylar...