Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki korsan yemin Gardırop Atatürkçülerinin vesayet özlemini pekiştirdi. Millet nezdinde rahatsızlık oluşturan bu maceracı yaklaşım geçmişte Genç Subaylar Rahatsız manşetleri atarak hükümete ordu sopası gösteren vesayet tetikçilerinin ekmeğine yağ sürdü. Kılıçlı yeminin baş aktörü Teğmen Ebru Eroğlu ise Pişman değilim diyerek dikkat çekerken orduda disiplin tartışmaları başladı. Devlet Bahçeli, Medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? sorusunu sordu. Başkan Erdoğanın da mezkur tartışmalardan rahatsız olduğu söyleniyor.