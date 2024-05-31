Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, Türk ve dünya gastronomi dünyasının önemli temsilcilerini ağırladı. “Dünyada Gastronomi Turizmi ve Türkiye’nin Gücü” panelinin konuşmacıları arasında yer alan Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf, gastronominin klasik sanattan farksız bir alan olduğunu belirterek,“UNESCO’nun gastronomiyi sanat olarak tanımasını istiyoruz. dedi. Ünlü Şef Somer Sivrioğlu ise Türk mutfağının önemine ilişkin Takvim.com.trye özel açıklamalarda bulundu. Sivrioğlu, Türk turizminin içindeki Türk gastronomisini dünyanın ilk 3-5 kategorisi arasına sokmamız gerekiyor diye düşünüyorum. dedi.