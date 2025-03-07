Seçildiği kongre şaibe iddiasıyla mahkemelik olan CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelikle ilgili çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Çelik ve ağabeyi Özkan Çelikin 2018e kadar Taksimde gay bar işlettiği tespit edildi. Barın bulunduğu Balo Sokak için Travestiler mekanı, gaylar ve lezbiyenler girebilir yorumları yapılırken ağabey Özkan Çelikin lubunya dostu mekanla ilgili Özlediniz biliyorum. Geri gelsin mi? paylaşımı yapması dikkat çekti. Lubunya bir erkekle samimi poz veren Çelikin Ekrem İmamoğlu adına saha çalışmaları yürüttüğü biliniyor.