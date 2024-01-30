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Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek / 29.01.24

Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek / 29.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek / 29.01.24

Takvim 29:16
02

CHP'li belediyenin usulsüzlük kervanına İBB'ye bağlı İSKİ de katıldı! Ölüm villalarında parsel oyunu: 76 yerine 106 ev / 30.01.24

Takvim 00:48
03

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizinde "İzmir" perdesi! Aday Cemil Tugay oldu... Olay gönderme: Listeyi ben çalıştım / 29.01.24

Takvim 00:47
04

CHP'de sistem kilitlendi! Özgür Özel, PM ve MYK, Saraçhane karşısında işlevsiz kaldı: İlgezdi'den İmamoğlu'na 'Sen kimsin' ayarı / 29.01.24

Takvim 01:01
05

Mehmetçik vurdukça ses DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan geliyor! Öldürülen teröristlere selam çaktı: "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun" / 30.01.24

Takvim 01:11
06

Hesaplı borçlanma fırsatı kaçmasın: Ödeme için son tarih var mı? Tüm süreler yatırılmak zorunda mı?

Takvim 01:19
07

Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar / 30.01.24

Takvim 01:33
08

" 5 yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz" | Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu / 28.01.24

Takvim 04:36
09

ABD'nin Ürdün'deki askeri üssüne saldırı! Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 25 asker yaralandı! İran'dan açıklama / 29.01.24

Takvim 00:00
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