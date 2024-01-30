Gayrettepe-İstanbul Havalimanı’nın son halkası Gayrettepe-Kağıthane metro hattı bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Erdoğan, törende yaptığı açıklamada İstanbula 338 km raylı sistem yapıldığını ifade ederek, Elimizi taşın altına koymasak İstanbul mevcut yönetimde kötüye giderdi dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin eski ortaklarının aday çıkarmasından rahatsız olmasına da değinen Erdoğan, Sandıkta millete hesap verme günü yaklaştıkça görüyoruz ki birilerinin dizleri titremeye başladı. Ülkenin ikinci büyük partisinin acemi genel başkanının birkaç gün önce belediye başkan adaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklama, muhalefette yaşanan panik havasının işaretleridir. Neymiş? İllerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Bakınız çok açık ve net söylüyorum. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız ifadelerini kullandı.