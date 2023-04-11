Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmete girdi. 7li koalisyon ise gayrı milli bir tutum sergileyerek zaman ayarlı bir provokasyona soyundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, rüştünü savaş alanlarında ispat eden SİHAları ve Milli Savunma Hamlesinin göz bebeği savaş uçaklarımızı hedef aldı. Karamollaoğlu, SİHA’lar yapıldı ama bu Tayyip Beyin değil SİHA’yı yapanların başarısı. Uçakları var, motoru nerede? dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.