Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı GYO AŞ işbirliğiyle hayata geçirilen ve İstanbulda tanıtımı yapılan Gayrimenkul Sertifikası dönemi başladı. Vatandaşların küçük birikimlerle ev sahibi olmasını sağlayacak sistemde 4-8 Ağustosta yapılacak arzda, fiyat 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Peki peşinat, faiz ve taksitin olmadığı modelde 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları ne kadar? Kaç adet sertifikaya konut alınabiliyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan sisteme ilişkin soru ve cevapları paylaştı.