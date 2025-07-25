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Gayrimenkul Sertifikası dönemi başladı! Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Sertifika fiyatı ne kadar? Peşinat, faiz ve taksit yok

Gayrimenkul Sertifikası dönemi başladı! Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Sertifika fiyatı ne kadar? Peşinat, faiz ve taksit yok

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Gayrimenkul Sertifikası dönemi başladı! Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Sertifika fiyatı ne kadar? Peşinat, faiz ve taksit yok

Takvim 06:41
02

MİT nefes kesen operasyonla Filistinli dahiyi kurtarmak için devreye girmişti! O ajanlara istenen ceza belli oldu / 25.07.25

Takvim 03:33
03

Macron resmen duyurdu: Fransa BMGK'da Filistin Devletini tanıdığını açıklayacak | Karara İsrail'den peş peşe tepki ve tehdit açıklamaları / 24.07.25

Takvim 05:52
04

Trump ile Demokratlar arasında Epstein kavgası büyüyor! / 25.07.25

Takvim 03:13
05

İzmir'de yine çöp! Vatandaş belediyeye isyan etti: Ortalık berbat durumda / 25.07.25

Takvim 03:16
06

ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer akıllara cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan ABD'li milyarder Epstein'ı getirdi / 25.07.25

Takvim 01:37
07

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan "Irak petrolü" yalanı! "Yüce divanlık skandal" diye pazarladı gerçek ne çıktı / 25.07.25

Takvim 05:38
08

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Minguzzi talimatı! "Suça sürüklenen çocuğa" ceza artırılacak mı? / 25.07.25

Takvim 04:01
09

Konut alımında yeni adım: Nedir bu Gayrimenkul Sertifikası? Bakan Murat Kurum detayları açıkladı: İşte halka arz fiyatı / 25.07.25

Takvim 07:04
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