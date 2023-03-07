Binbir kavga ve dövüşün ardından 6lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Saadet Partisi Genel Merkezinde yapılan adaylık ilanında Meral Akşenerin asık, memnuniyetsiz yüzü tüm dikkatleri üzerine topladı. Akşenerin koalisyonun organize ettiği yemeğe de katılmadığı öğrenildi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Akşener istifa edebilir dedi ve Bir tehdide mi maruz kaldı? Bir şantaja mı maruz kaldı? sorularını yöneltti. Cevizoğlu, İYİ Parti adına Meral Akşenerin Sevr masasıdır bu dedi.