14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP büyük bir hezimete uğradı. Terör destekli 8li koalisyonun üyeleri seçim yenilgisine kılıf ararken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti 22 yaşında 2024teki yerel seçimleri için sahada çalışmalara başladı. Gazeteci - Yazar Sadık Albayrakı ziyaret eden Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, köşesinde siyasetin gündemine ilişkin önemli değerlendirmeleri kaleme aldı. 6lı masanın okey masasına döndüğüne ilişkin görüşleri köşesine taşıyan Donat, Sadık Albayrakın, Millet, CHPnin bir projesini göremediki... Bülent Ecevitin tutarlı bir siyaset çizgisi vardı... Söylemi vardı... Halk ona Karaoğlan dedi... Kendisine yakın gördü... Ama şimdiki CHP öyle mi? Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler... Keşke üretseler. sözlerine yer verdi.