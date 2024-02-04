Hataydan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantepin Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. 1 teknisyen ise sağ kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza kırıma uğrayan helikopterin en son saat 22.49da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ile temas kurduğunu söyledi. Kabinede bulunan diğer Bakanlar ve AK Parti İBB adayı Murat Kurum taziye mesajı yayımladı.