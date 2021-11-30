Gaziantep'te babadan bebeğe kan donduran işkence: Valilikten son dakika açıklaması geldi! Anne Semra Göç ilk kez konuştu / 30.11.21

Son dakika haberi... Gaziantepte çekilen bir görüntü sosyal medya infial yarattı. 2 aylık bir bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar bir başkası tarafından anbean kaydedildi. Gaziantep Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır. denildi. Öte yandan anne Semra Göç, yaşadıklarını anlattı. Günlerdir uyuyamadığını söyleyen gözü yaşlı anne Göç, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, “En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan” dedi. Gelen son dakika haberine göre cani baba Kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.