Son dakika haberi! Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çimento taşıyan tır, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İslahiye-Hatay istikameti ise yeniden trafiğe açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Yaralı yolculardan Zeynep Gök, kazanın okuldan çıkıp eve giderken meydana geldiğini belirterek, Yolda ilerlerken karşı şeritten tır, çok hızlı geldi ve bize çarptı. Kazanın etkisiyle de birkaç kere takla attık. Serviste kaç kişi olduğumuzu hatırlamıyorum ama koltuklar doluydu. ifadelerini kullandı.