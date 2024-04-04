AK Partinin itiraz başvurusu sonrası İl Seçim Kurulu, Gaziosmanpaşada oylar yeniden sayılmasına karar verdi. İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlanırken Cumhuriyet Halk Partililer, oy sayımını engellemek için taşkınlık yaptı. Partililerin kavgasını araya giren polis büyümeden engelledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, sandık sonucunun baş tacı olduğunu söyledi. Yıldırım, Herkesi sükunete davet ediyorum, sabırlı olalım. Kazanan Gaziosmanpaşa olacaktır dedi. Öte yandan Gaziosmanpaşa ilçe seçim kurullarının 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına saat 23.00 itibarıyla ara verildi.