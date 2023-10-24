Son dakika haberi! Katil İsrailin ölüm yağdırdığı işgal altındaki Gazzenin Belediye Başkanı Dr. Yahya Al-Sarraj A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Al-Sarraj Gazzede İsrail her şeyi yok ediyor. Hayatı mümkün olmayan bir hale getiriyor. Artık yeter, Filistinliler gelecekleri için özgür olmalı. dedi. Katliam devleti İsrailin kanlı planını açıklayan Al-Sarraj, Filistinde nüfus yok diyecekler ama tabiki bunu başaramayacaklar. Bunu 1948de yapamamışlardı, şimdi yeniden yapmak istiyorlar, insanlar bunun farkında. Filistinliler gidecek yerleri olmadığını biliyor. O yüzden Gazzelilerin buradan başka bir yere gideceğini sanmıyorum. dedi.