Terör devleti İsrailin Gazzeye yönelik saldırılarına koşulsuz destek çıkıp, mühimmat takviyesi yaparak akan kana ortak olan ABD günah çıkartıyor... ABD Başkanı Joe Biden, İsrailin Gazzedeki 7 Ekim saldırılarına karşılığının çok abartılı olduğunu düşündüğünü söyledi. İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması yapılması ve Gazzedeki çatışmalara sürdürülebilir bir ara verilmesi için çok çalıştıklarını iddia eden Biden, Gazzede açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı. dedi. Öte yandan kendisine yaşlı ve hafızası iyi değil diyen Özel Yetkili Savcı Hura tepki gösteren Biden, hafızam iyi durumda dediği basın toplantısında Mısır Devlet Başkanı Sisi için Meksika Devlet Başkanı ifadesini kullandı.