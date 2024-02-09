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Gazze'de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden'dan İsrail'e göstermelik 'abarttınız' tepkisi | Yine gaf... "Meksika Devlet Başkanı Sisi" / 08.02.24

Gazze'de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden'dan İsrail'e göstermelik 'abarttınız' tepkisi | Yine gaf... "Meksika Devlet Başkanı Sisi" / 08.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Gazze'de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden'dan İsrail'e göstermelik 'abarttınız' tepkisi | Yine gaf... "Meksika Devlet Başkanı Sisi" / 08.02.24

Takvim 04:31
02

Emekliye müjde yağmuru: İkramiye artışı, fatura indirimleri ve kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde!

Takvim 02:49
03

Putin Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna 'İstanbul' vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın? / 09.02.24

Takvim 04:14
04

CHP usulü demokratik seçim! CHP'li Mansur Yavaş'tan Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un afişlerine engelleme / 08.02.24

Takvim 01:47
05

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Buradayım" mesajı: Siyaseti bırakmadım / 08.02.24

Takvim 03:23
06

Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da CHP'ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti / 08.02.24

Takvim 07:08
07

Türkiye ilk kez TAKVİM'den okudu! Kandil'den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan DEM'e CHP'li yol haritası / 08.02.24

Takvim 07:11
08

Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor / 08.02.24

Takvim 07:04
09

CHP Kandil'e ne taviz verdi? Başak Demirtaş 'piyon' oldu Selahattin Demirtaş'tan "iyi kopardık" itirafı geldi... "Ne yaptığımızı biliyoruz" / 08.02.24

Takvim 03:34
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