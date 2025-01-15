Gazze’de ateşkes olacak mı? İsrail basını, görüşmelerde sona gelindiğini iddia ederken Batı basını ise anlaşmanın bugün yapılabileceğini ve yüzde 98 ateşkes kararının çıkacağını belirtti. İsrail kabinesinin Gazzede ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirildi. Katar Dışişleri Bakanı sözcüsü Macid el-Ensari Gazzede devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin bilgi verdi. Hamas ise anlaşmada son aşamaya gelindiğini duyurdu. Anlaşmanın detayları ise belli oldu. Peki Gazze’de ateşkes kararı alınacak mı? İşte dakika dakika tüm gelişmeler…