7/24 Dinle Takvim
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız" / 27.08.25

150 Bölüm | 06:56:12
01

Takvim 03:31
02

Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas / 27.08.25

Takvim 02:16
03

Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir

Takvim 03:41
04

Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor / 26.08.25

Takvim 02:38
05

Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?” / 26.08.25

Takvim 02:02
06

"Köpek" kavgasında mermi sıkıldı! Ankara'da sanayiyi karıştıran olay / 26.08.25

Takvim 00:33
07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Takvim 01:41
08

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz / 26.08.25

Takvim 06:12
09

Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür / 25.08.25

Takvim 03:44
