İsrail yer yüzünün gördüğü en aşağılık ve sistematik soykırımlardan birine imza atıyor. Gazzelileri açlığa mahkum edip bombalarla şehit eden Netanyahu yönetimi Batı Şeriayı komple işgale hazırlanıyor. Sapkın Yahudilerin, Filistinlilerin topraklarını çalmasını destekleyen Netanyahu Batı Şeria için İsrail toprağı deyip Filistin devletinin kurulmasını engellemeye devam edeceklerini söyledi. Nitekim işgalin bir parçası olarak da ekili araziler tahrip edildi, zeytin ağaçları kökünden söküldü. Bazı Batılı ülkelerin Filistini devlet olarak tanımaya hazırlandığı bildirmesi üzerine İsrailin daha da azıttığı görüldü.