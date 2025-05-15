Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.trden Mehmet Özkanın sorularını yanıtladı. Gazianteplilere metro müjdesi veren Şahin, Aile Yılı kapsamında müjdeleri de peş peşe sıraladı. Evliliği teşvik edecek destekleri anlatan Şahin, Gazikonut her 6 ayda bir 1000 konut çıkarıyor. Genç evlileri de kapsama aldık şeklinde konuştu. Doğumları teşvik edecek adımlar attıklarını da belirten Şahin, Hoş geldin minik hemşehrim desteğinden bahsetti. Bebeği olmayanlara tüp bebek desteği sağladıklarını söyledi. 41 yıllık evlilere ise umre imkanı var. Fatma Şahin Farklı sürprizler de olacak mesajı verdi.