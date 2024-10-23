ABDde vatansız olarak geberen elebaşı Fetullah Gülenin cenaze programı belli oldu. İblis, ihanet karargahı olan Pensilvanyada kendi işaret ettiği mezarlık alanda toprağı kirletecek. İblis başının leşini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi. Cenaze namazını ise taht yarışında ismi geçen Suat Yıldırım kıldıracak. Gülenin yazılı bir miras bıraktığı örgüt üyeleri arasında konuşulurken cenaze namazını kıldıracak olan Suat Yıldırım ile ilgili Yeni iblis olarak o mu işaret edilecek? sorusu önem kazandı. Bilindiği üzere Yıldırım, Gülenin yokluğunda örgüt toplantılarına yöneten bir isim.