Geçmiş temizleme vaadiyle vurgun! Ünlü avukatın ismini kullandılar / 31.05.22

Popüler kişiler hakkında çıkan olumsuz haberleri, sahte mahkeme kararlarıyla erişime kapatan şebeke çökertildi. Sahte erişim engeli kararı gönderdiği ileri sürülen İlknur Ö. ile Uğur Y. tutuklandı. İddialara göre ünlüleri hedef alan şebeke, önce sahte belge hazırlayarak medya gruplarını kandırmaya çalıştı. Şebeke, Instagram fenomeni Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu. Gönderilen maillerde ise ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şenin isminin kullanıldığı ileri sürüldü. Artan şikâyetler üzerine durum incelemeye alındı. Maillerde ismi kullanılan ve mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Prof. Dr. Ersan Şen, mail hesabının kendi isim ve soyisim bilgileriyle oluşturulsa da kendisi tarafından kullanılmadığını aktardı.