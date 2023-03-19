Yapı Kredi Bireysel Krediler Tahsis Uygulama ve Geliştirme Müdürü Efe Demirin yaşadığı mobbing nedeniyle intihar ettiği iddia edildi. Demirin yöneticilerine intihar etmeden önce gönderdiği e-mail de ortaya çıktı. Demirin, İnsana ve çalışma arkadaşınıza önem vermiyorsunuz ifadeleri yer alıyor. Demirin yazısında, Yapı Kredi Bankasının depremzedelerin kredi başvurularının risklerine bakılmaksızın reddedildiğini de vurguladı. Efe Demir’in yaşadığı mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiaalarına ilişkin Yapı Kredi Bankası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Yapılan paylaşımda, “Bizleri derinden yaralayan bu vefatla ilgili olarak çeşitli mecralarda ve sosyal medya hesaplarında bankamız ile ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddiaları da üzüntü ile takip ediyoruz. ifadelerine yer verdi.