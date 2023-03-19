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Genç bankacı Efe Demir mobbing kurbanı mı? Yapı Kredi iddiaları yalanladı: Gerçek dışı! / 18.03.23

Genç bankacı Efe Demir mobbing kurbanı mı? Yapı Kredi iddiaları yalanladı: Gerçek dışı! / 18.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Genç bankacı Efe Demir mobbing kurbanı mı? Yapı Kredi iddiaları yalanladı: Gerçek dışı! / 18.03.23

Takvim 03:02
02

Depremzedeler için bağış şovu yapıp parayı ödemeyenler yandı! Tek tek ifşa edilecekler / 18.03.23

Takvim 02:58
03

11 yıl sonra Mısır'da ilk temas: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'den önemli açıklamalar / 18.03.23

Takvim 02:34
04

Meral Akşener'i masaya yeniden kim oturttu? İYİ Parti'den istifa eden isim FETÖ'yü işaret etti: Talimat okyanus ötesinden / 18.03.23

Takvim 03:05
05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Çanakkale Zaferi mesajı! CHP'ye HDP tepkisi... / 19.03.23

Takvim 02:26
06

Krizler tarihinden bir demet! Sadece koalisyonlar değil liderler de sürekli değişti / 19.03.23

Takvim 03:08
07

Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Depremin yaralarını Çanakkale ruhu ile sarabiliriz / 19.03.23

Takvim 02:21
08

Sen misin reklam vermeyen? Foncu Merdan Yanardağ açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'e aleni tehdit / 18.03.23

Takvim 02:19
09

İngiliz operasyonu belgelerle ortaya çıktı! Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğuna karşı kirli propaganda... / 18.03.23

Takvim 03:04
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