Gençler 26 milyar liralık yükten kurtarıldı! Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi sonrası on binlerce tweet atıldı: #TeşekkürlerErdoğan / 19.07.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesinin ardından Twitterda #TeşekkürlerErdoğan etiketi zirveye yerleşti. Konuya ilişkin yapılan on binlerce paylaşımda sosyal medya kullanıcıları, gençlerin üzerinden 26 milyar liralık bir yükün kaldırmasından ötürü Başkan Erdoğana şükranlarını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın talimatıyla, müreffeh yarınlarımızın teminatı gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi açıklamasını yaptı.