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7/24 Dinle Takvim Gençler 26 milyar liralık yükten kurtarıldı! Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi sonrası on binlerce tweet atıldı: #TeşekkürlerErdoğan / 19.07.22
Gençler 26 milyar liralık yükten kurtarıldı! Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi sonrası on binlerce tweet atıldı: #TeşekkürlerErdoğan / 19.07.22

Gençler 26 milyar liralık yükten kurtarıldı! Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi sonrası on binlerce tweet atıldı: #TeşekkürlerErdoğan / 19.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gençler 26 milyar liralık yükten kurtarıldı! Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi sonrası on binlerce tweet atıldı: #TeşekkürlerErdoğan / 19.07.22

Takvim 02:46
02

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
03

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
04

CHP'li belediyenin yapamadığını mahalle muhtarı yaptı! Bodrum'da su kesintisi yaşanan mahalleye tankerle su / 19.07.22

Takvim 00:54
05

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul - İzmir Otoyolu bayramda ulaşıma deva oldu! Başkan Erdoğan: "Bu herkesin harcı değil Bay Kemal" / 19.07.22

Takvim 02:45
06

Mina Somer ile Efe Ezer'in dev serveti! Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi... / 19.07.22

Takvim 00:56
07

Yeni destek programı devreye alındı! Kültür mirası meslekler için 250 bin TL / 19.07.22

Takvim 02:42
08

Kovid-19 testi 16 ay pozitif çıkan Muzaffer Kayasan sağlığına kavuştu / 19.07.22

Takvim 00:57
09

Aslan çıldırdı yeni hedef Sörloth / 19.07.22

Takvim 01:35
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