2013 Mayısında Gezi Parkı üzerinden başlatılan iktidarı devirme provası provokasyonun arkasındaki isim olarak bilinen ve dünyanın birçok ülkesinde halk isyanları, devletlere ekonomik saldırıların isyan mühendisi ünlü Yahudi spekülatör George Soros, 25 milyar dolarlık kaos mirasını 37 yaşındaki oğlu Alex Sorosa devretti. İktisadi ve sosyal darbeler vurarak ülkeleri istikrarsızlaştıran, finans silahıyla devletleri ekonomik olarak çöktürmeye çalışan Soros ailesinin yeni temsilcisi Alex, verdiği mesajlarla da babasından daha azgın, daha politik ve daha siyonist bir yol izleyeceğini açıkladı. George Soros canavarının 37 yaşındaki yeni temsilcisi Alex Soros, en önemli gündeminin de Trumpın yeniden seçilmesini engellemek olduğunu açıkladı. İşte Soros canavarının yeni temsilcisi Alexin perde arkasındaki yaşamı ve Türkiye üzerindeki kirli planları.