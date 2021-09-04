Gerçekler gün yüzüne çıkacak mı? ABD Başkanı Joe Biden'dan "11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması" talimatı / 03.09.21

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Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'dan yakın tarihin en çok konuşulan olaylarından bir tanesi olan 11 Eylül saldırılarına ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.