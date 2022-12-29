Son dakika haberi! Kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen davaya ilişkin Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18er yıl hapis cezasına ilişkin karar İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Öte yandan karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yargıyı tehdit eden skandal bir açıklama yaptı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.