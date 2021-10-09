Gezi davasında CHP, HDP, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre, Almanya, Amerika kol kola! / 09.10.21

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Yeniden görülen Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala, Can Dündar ile CIA eski danışmanı Henry Barkey'in de bulunduğu 17 sanıklı dava ile Çarşı taraftar grubundan 35 sanığın bulunduğu davaların birleştirilmesi sonrasındaki duruşmada, sanık Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. İstanbul’daki duruşmayı Kavala’nın serbest bırakılması için defalarca Türkiye’ye baskı yapan AB temsilcileri ile İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre ve Almanya başkonsolosları da takip etti. CHP ve HDP milletvekilleri de duruşmayı izleyenler arasındaydı.