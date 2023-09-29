Son dakika haberi! Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile Can Atalayın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 sanık hakkındaki hükümler bozuldu. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınayın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı. CHPli Kemal Kılıçdaroğlu Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan mahkum edilen Osman Kavala ve TİPli Can Atalay üzerinden yargıyı tehdit etmiş Sizden bunun hesabını soracağım ifadelerini kullanmıştı.