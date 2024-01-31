Son dakika haberi! Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü. Karar TBMMde okundu. Atalayın vekilliği düşürülürken CHP, DEM Parti ve TİPli milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı. CHP, DEM ve TİP Milletvekilleri kararı protesto için Başkanlık Kürsüsünü işgal etmeye çalıştı. Bu anlarda TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yüzüne anayasa kitapçığı fırlatıldı. Atalayın vekilliğinin düşmesinin ardından sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, halka sokağa çıkma çağrısı yaptı.