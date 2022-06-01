Gezi'nin yıl dönümünde düğmeye mi basıldı? Esenyurt'ta linç girişimi! Bebek'te cinsel ilişki rezaleti! Galata Kulesi'nin dibinde kendini yakan adam / 31.05.22

İstanbulda sabaha karşı başlayan ve bugün devam eden olaylar akıl sır erecek cinsten değil. Esenyurtta bir camide çocuğa cinsel istismar iddiası, Bebek Sahilinde cinsel ilişkiye girenler ve tamamen çıplak bir şekilde güneşlenen kişilerin görüntüleri derken akşam üzeri Galata Kulesinin dibinde kendisini yakan ve söndürüldükten sonra Allahu Ekber dediği iddia edilen kişinin görüntüleri. İstanbulda birkaç saat içinde peş peşe yaşanan olaylar akıllara şu soruyu getirdi. Gezi Parkının yıl dönümünün yaşandığı günlerde birileri düğmeye mi bastı? İstanbulda toplumun sinir uçlarıyla mı oynanıyor?