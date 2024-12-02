Gıda etiketlerinde kurallar güncellendi. Vegan-vejetaryen gıdaların tanıtımı, hayvansal kökenli gıdaların ikamesi algısı yaratılarak özendirici şekilde yapılamayacak. Bu gıdaların etiketlerinde ‘et tadında’, ‘tavuk lezzetinde’ gibi ifadeler kullanılmayacak. Endüstriyel ölçekte üretilen gıdalar için ev yapımı ifadesi kullanılamayacak. Süt ve süt ürünleri etiketinde köy, ev, geleneksel, çiftlik ve yüzde 100 gibi ifadelere yer verilemeyecek. Yer fıstığıyla üretilen baklavaya sadece fıstıklı denilemeyecek ,mutlaka yer fıstıklı ifadesi olacak.