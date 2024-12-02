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Gıda etiketlerinde kurallar güncellendi!

Gıda etiketlerinde kurallar güncellendi!

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Gıda etiketlerinde kurallar güncellendi!

Takvim 03:17
02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken'a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz / 01.12.24

Takvim 02:00
03

Cimbom'a Rams Park'ta şok! Galatasaray Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı / 01.12.24

Takvim 04:47
04

Suriye'deki sinsi oyun ve HTŞ'nin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani? / 01.12.24

Takvim 06:29
05

Popçu Hadise yükselen burcunu sır gibi saklıyor! Gerekçesi şoka uğrattı / 02.12.24

Takvim 00:51
06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almıştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı / 30.11.24

Takvim 02:16
07

CANLI | Yenidoğan Çetesi Davasında 10. Gün! Hastane sahibinden otopsi talebi! 12 hastaneye kayyum atandı / 30.11.24

Takvim 00:47
08

Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı "Kent uzlaşısı" detayı! / 30.11.24

Takvim 02:38
09

Yine "Köpek velisi" Buket Özgünlü: "Sokak hayvanları" üzerinden 20 milyonluk vurgun! / 30.11.24

Takvim 02:58
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