8li koalisyon 28 Mayıs hezimetinin üstüne bir de gizli protokol krizi ile sarsılmıştı.Bombanın pimini çeken Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlunu topun ağzına atmıştı. Büyük tartışmaya neden protokol krizini Kılıçdaroğlu kabul ederken, diğer ortaklar tepki göstermişti. Tüm bu yaşananlar hafızalardaki yerini korurken Gelecek Partisi’nin kurucularından ve Davutoğlu’nun eski danışmanı Bayram Zilan, Ümit Özdağ’ın açıkladığı gizli mutabakattan çoklu masadaki tüm genel başkanların haberdar olduğunu açıkladı. Zilan paylaşımında,“2 Bakanlık ve MİT Müsteşarlığı’nın verildiği Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesinden masadaki 5 liderin haberi vardı.6’lı masadaki genel başkanlar, masa dışındaki görüşmeler hususunda Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi. “Haberimiz yoktu” deyip inkâr etmesin kimse!” ifadelerini kullandı.