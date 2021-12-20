Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren'in para karşılığı Twitter'da parlattığı FOY Token battı

Sözde bağımsız gazeteciler Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz, Levent Özeren ve Gökhan Özbek gibi isimler şaibe kokan kripto para projesi Foy Token için sosyal medyada methiyeler dizmişti. Son dakika gelişmesine göre kendilerini ‘Bağımsız’ gazeteci diye tanıtan isimlerin para karşılığı reklamını yaptığı FOY Token’in 16 milyon liralık vurgunla battığı iddia ediliyor. FOY Token sosyal medya hesabı Twitterdan yaklaşık 5 aydır paylaşım yapılmadığı görüldü. En son 31 Temmuz 2021 tarihinde Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Tokeni piyasadan silerek, yaktı atılan tweet dikkat çekti.