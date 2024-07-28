Katil İsrailin işgali altındaki Golan Tepelerindeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine yönelik düzenlenen roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin Dürzi olduğu bildirildi. İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahının sorumlu olduğunu açıkladı. Ancak Lübnan Hizbullahı iddiaları yalanladı. Geçtiğimiz günlerde kaldırılan bir Dürzi cenazesi sonrası yaşanan bir olayı A Haber canlı yayınında anlatan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrailin içinde yaşayan Dürzi toplumunun yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti. Öte yandan İsrailin Lübnanı bombalamaya başladığı bildirildi.