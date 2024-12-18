Suriye’de Beşar Esad rejimini deviren muhalif grupların başındaki Muhammed el Golani, İsrail’e ve terör örgütü YPG/PKK’ya net bir mesaj verdi. Suriye’de ordunun dışındaki silahlı grupların varlığına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Golani, Türkiye gibi diğer ülkeleri hedef almak için kullanan herhangi bir grubun varlığına da izin vermeyeceğiz dedi. Golani, ayrıca, Suriye’yi işgale girişen İsrail’e de açık bir uyarıda bulundu. Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın Türkiye ziyareti ise İngiliz basınında Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçer şeklinde yorumlandı.