CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesinin Elazığa verdiği Atatürk Lisesi sözü parti içi ihtiras ve kavgalara kurban edildi. 2020 depreminde zarar gören lisenin inşası için Elazığ Valiliği ile protokol imzalayıp söz veren belediye bu zamana kadar hiçbir aksiyon almadı. CHPli Cemil Tugay, halefi Tunç Soyerin imza attığı protokolün gerekliliklerini yerine getirmedi. Gençlerin eğitim hakkı için İzmirden Elazığa gönül bağı şeklinde propagandası yapılan süreç Elazığa ayak bağı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin taahhüt ettiği tarihte okulu inşa edemeyeceği anlaşıldı.