Gönül Yazar'dan flaş Erol Simavi açıklaması: Belma Hanım'ın yerinde olsam kıyameti koparırdım / 09.05.22

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonrası gözünü kaybetme riski ile karşı karşıya kalan Gönül Yazar, yalnız bir hayat yaşadığını söyledi. Eski eşi yüzünden kızıyla arasının açık olduğunu dile getiren Yazar, “10 sene beni Anneler Gününde bile aramadı. O süreçte çok ağladım, şimdi de çok yalnızım” dedi. Yazar, evlilik dışı çocuk sahibi olduğu Erol Simavinin eşi Belma Simavi ile ilgili de konuştu. Yazar, Ben Belma Hanımın yerinde olsam kıyameti koparırdım, ortalığı yıkardım. Asla onun gibi anlayışlı davranmazdım. ifadelerini kullandı.