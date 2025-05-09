Googleın tartışma yaratan algoritma değişikliği bugün Dijital Mecralar Komisyonunda masaya yatırıldı. ABDden gelen Google yetkilileri dijital zorbalığa dönüşen algoritma değişiklikleri ve sonuçları hakkında savunma yaptı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Googleın haber sitelerini baltalayan algoritma değişikliğine ilişkin ikna edici bir açıklama yapması gerektiğini belirtti. Googleın algoritmalarını yazan Johannes Matthias Mueller temel bilgiler vererek Yardım etmek istediklerini söylese de tatmin edici olmadı. CHPli Tuncay Özkan, Savunduğunuz algoritma eğittiğiniz tüm gazetecileri yok etti. Bir tekel durumunuz var. Bu tekel durumununuzun dayatmaları var. Zorbalığınız var. diyerek Googlea tepki gösterdi. Emek hırsızlığının önüne geçecek yasada da sona gelindi. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Dönem kapanmadan telif yasasını çıkarıyoruz dedi. Takvim.com.trden Fatma Gül tüm gelişmeleri komisyondan aktardı...