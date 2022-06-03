Google için telif zamanı! Gözler önümüzdeki günlerdeki görüşmelere çevrildi: "Can suyu olacak" / 02.06.22

Google, Avrupadaki 300den fazla medya kuruluşuna telif hakkı çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda gibi AB ülkeleri için geçerli olan sisteme Türkiyenin de dahil edilmesi bekleniyor. Google ile ilgili süreci yorumlayan Doç. Dr. Erkan Saka, Medya kuruluşları da kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak. Ortada bir reklam pastası olduğu için Türkiyedeki dijital medyada yerleşik olan biraz tık avcılığı gibi özelliklere karşı da daha nitelikli bir içerik öne çıkacaktır. Ben o bakımdan da çok ümitliyim ifadelerini kullandı. Öte yandan TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun önümüzdeki hafta Google temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.