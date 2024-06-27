Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, dün dijital mecraların işleyişi için önemli bir konu hakkında toplandı. Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi temsilcileri haksız rekabetin önlenmesi ve haber telifinin korunması gibi konuların yer aldığı Dijital Telif Yasası için Meclis’e geldi. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman uzun saatler süren toplantının detayları hakkında bilgi verdi. Yayman, “Türkiye için çok büyük, basın yayın sektörü için çok büyük bir adım oldu” dedi. Yasa çalışmasının ne zaman başlayacağı sorusuna da yanıt veren Yayman, ilk adımın haber telifleri olduğunu söyledi. İşte detaylar...