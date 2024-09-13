Geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Duran Kalkanı komutan ilan eden Google, Ağustos ayında çekirdek adını verdiği güncelleme ile halkın sesi olan TAKVİMi hedef aldı. ABD merkezli arama motoru, TAKVİMin haberlerine sansür uygularken Türkiyede milli güvenlik gereği yasaklı olan terör örgütü PKKnın yayın organı ANFyi Keşfet sayfasında öne çıkarmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Google, merdivenaltı diye tabir edilen sözde haber siteleriyle birlikte yalan ve provokatif haberlere imza atan haber sitelerini de son dönemde ön plana çıkardı.