Görevleri belli: Rüyalarında bile göremeyecekleri makamlara getiren Erdoğan'ı iktidardan düşürmek / 23.10.21

Takvim

İçlerinde milli isimlerin arasına sızarak isim ve ünvan sahibi olan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Müslümanlara olan kini tepki çekiyor. Vatandaşlar bu üçlüyü hainlikle suçlarken Batı'ya eklemlenen Gül ve Babacan ikilisinin biyografisini kısaca anlatan Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, ölümüne değin Yalçın Turgut ve eski Türkiye'nin zulümlerine uğrayan Salih Mirzabeyoğlu'na destek olmak yerine sessiz kalan Abdullah Gül'e tepki gösterdi. Babacan'ın, Yalçın Turgut ve Ahmet Kekeç'in vefatını görmezden gelip sistemin önemli parçası Sami Kohen'e taziyede bulunmasını eleştiren Tuna, "Erdoğan bunları tanıyamamış mı?" başlıklı yazısında mevzunun aslını anlattı. Haberin detayları