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Görüşme talebi ABD'den geldi! Dışişleri Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü / 17.12.23

Görüşme talebi ABD'den geldi! Dışişleri Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü / 17.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Görüşme talebi ABD'den geldi! Dışişleri Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü / 17.12.23

Takvim 00:47
02

Başkan Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı: Mevla'nın izinde mazlumun yanında / 17.12.23

Takvim 00:34
03

İşgalci orduyu korku sardı! Katil İsrail askeri, Hamas'ın direnişi karşısında bebek bezi takıyor / 17.12.23

Takvim 00:46
04

Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla bir araya geldi: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak? / 17.12.23

Takvim 00:45
05

Zamlı maaşlar tazminatı artıracak! Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ücret dikkate alınıyor? İşveren tavanın üzerinde tazminat ödeyebilir mi?

Takvim 00:44
06

Yalova'da 4.1 Gümüşhane'de ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi / 17.12.23

Takvim 00:48
07

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin değerlendirme: Sahte delillerle hukuk yok sayıldı / 18.12.23

Takvim 02:18
08

Meral Akşener 'müstakil' dedi Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'yi mikser gibi karıştırdı! İbrahim Özkan ve 5 üye 'Ekrem İmamoğlu' diyerek istifa etti / 17.12.23

Takvim 02:25
09

Emekliye yüzde 50 zam: Ocak ayında emekli ve memurların maaşları kaç lira olacak?

Takvim 01:30
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