Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABDli mevkidaşı ile görüştü. ABD talebi üzerine yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazzeye saldırıların durması için ABDnin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. Hakan Fidanın bir teması ise Kuveytli mevkidaşı ile oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabahla telefon görüşmesi yaptı. Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabahın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Bakan Fidan, mevkidaşı Sabah aracılığıyla Kuveyt halkına taziyelerini iletti.